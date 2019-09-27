Петербург и Таллин договорились развивать взаимодействие в цифровой сфере и образовании

ТАЛЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Таллина договорились развивать сотрудничество в образовательной сфере, а также включить цифровую повестку во взаимодействие двух городов. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, комментируя итоги переговоров с мэром Таллина Михаилом Кылвартом в рамках "Петербургских встреч" в Таллине.

"Мы провели сегодня деловые переговоры, по итогам которых договорились о том, чтобы, во-первых, расширить перечень направлений сотрудничества: у нас должна появиться новая цифровая повестка во взаимодействии. Мы знаем успехи Таллина в развитии новых цифровых решений для экономики, для городской жизни, и для нас это важное направление обмена, - сказал Княгинин. - Второе - перевести в новые форматы взаимодействие в образовательной сфере: есть целый ряд новых проектов, которые мы реализуем в России, они носят международный характер. Мы будем ждать присоединения Эстонии, Таллина к такого рода проектам".

Сотрудничество учреждений и личные контакты

Мэр Таллина, комментируя итоги встречи с петербургской делегацией, отметил, что стороны еще раз заверили друг друга в намерении и дальше развивать сотрудничество в области культуры, в сферах коммунального хозяйства, городского планирования и экологии, а также на уровне личных контактов между жителями двух городов. "Наши учреждения - музеи, театры, университеты, библиотеки и просто люди - на личном уровне общаются без долгих пауз, которые иногда возникают. Может быть, в общении на более высоком уровне и мы хотим способствовать развитию этих контактов", - добавил Кылварт.

Он также рассказал, что власти Таллина уже начали проработку "Таллинских встреч", которые пройдут в следующем году в Петербурге. "Мы подумали о том, что было бы здорово организовать дружескую встречу, скорее всего, в командных видах спорта. Это добавило бы и эмоций, и общения", - сказал мэр.

Ранее в пятницу в городской ратуше состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между учреждениями двух городов. Так, совместные проекты на основе этих документов будут осуществлять Центр русской культуры Таллина и Театр-фестиваль "Балтийский дом", Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского и Таллинская Центральная библиотека, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и Таллинская филармония. Кроме того, директор петербургского Дома писателя Евгений Лукин представил сборник произведений эстонских и петербургских авторов под названием "Навстречу друг другу: Санкт-Петербург - Эстония", изданный специально к двадцатилетию встреч между Таллином и городом на Неве.

Утром в пятницу участники петербургской делегации на Военном кладбище Таллина возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны.

О "Петербургских встречах"

"Петербургские встречи в Таллине" проходят с 26 по 28 сентября. В программе круглые столы по вопросам образования, экологической безопасности, сотрудничества в сфере театрального искусства и библиотечного дела, презентация возможностей медицинского туризма Санкт-Петербурга, встречи с соотечественниками и ветеранами Великой Отечественной войны, а также различные культурные события.