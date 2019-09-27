Полпред в ЮФО раскритиковал работу ряда регионов по противодействию экстремизму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов раскритиковал работу ряда муниципалитетов по противодействию экстремизму и терроризму.

"Вместе с тем в республиках Адыгея, Калмыкия, Краснодарском крае, городе Севастополь были выявлены факты формализма в работе по профилактике экстремизма, проводимой на муниципальном уровне", - сказал Устинов на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.

По его словам, в Калмыкии установлен факт несвоевременного исполнения обязательств по государственным контрактам, заключенным в 2018 году в рамках реализации программы по профилактике экстремизма и терроризма на 2014-2019 годы. Общая задолженность по ним составила 2,5 млн рублей.

В Крыму произошло недофинансирование запланированных госпрограммами мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму на сумму около 80 млн рублей.

В Адыгее не были приняты меры по исполнению решений Совета безопасности РФ о противодействии распространению радикальной идеологии в образовательных организациях. Июльские решения Совбеза не были своевременно доведены до муниципальных органов власти в части принятия дополнительных мер по усилению муниципальных программ в сфере молодежной политики.

В Севастополе до настоящего времени остается неурегулированным вопрос в части совершенствования нормативно-правовой базы в сфере противодействия экстремизму и терроризму на муниципальном уровне.