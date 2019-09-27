В Башкирии суд запретил Росгвардии стрелять дальше 1,5 км на полигоне из-за близости домов

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Уфе запретил Росгвардии при проведении учений на одном из полигонов в Башкирии использовать оружие с дальностью полета пули больше 1,5 км из-за близости жилых домов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в военной прокуратуре Центрального военного округа (ЦВО).

"Судом принято решение о запрете использования при проведении стрельб на данном полигоне оружия, дальность полета пули которого превышает 1500 м, так как проведение стрельб в непосредственной близости с жилыми общественными зданиями несет потенциальную опасность для жизни и здоровья жителей", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о полигоне Росгвардии недалеко от Уфы, история с попытками жителей запретить стрельбу на котором тянется более 10 лет.