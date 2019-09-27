Проекты участников конкурса "Цифровой прорыв" направят в регионы

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" будет настаивать на реализации проектов и разработок участников конкурса "Цифровой прорыв" в субъектах РФ. Об этом в пятницу журналистам заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, к заказчикам программ и приложений, разработанных конкурсантами, предъявлялись большие требования, их задания были направлены на решение реальных проблем. Согласно материалам конкурса, среди заказчиков - федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, "Ростелеком", Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

"Ребята дотошные, сейчас за горло брали всех и говорили: мы свою часть сделали, где внедрение? И это правильно", - отметил Кириенко. "Мы во все регионы отправляем сейчас эти проекты и материалы с настойчивой просьбой региональным областям, чтобы ничего не пропало. Все успешные проекты, которые удалось реализовать, чтобы они были обязательно внедрены, потому что они реально меняют жизнь людей", - добавил он.

"Как "Россия - страна возможностей" мы точно будем смотреть за тем, что будет происходить дальше", - заверил со своей стороны журналистов директор организации Алексей Комиссаров. В свою очередь руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров указал на то, что "хакатон - это не конкурс идей и не конкурс презентаций". "Любое решение должно предусматривать рабочий прототип", - пояснил он.

Цели и задачи конкурса

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. В пятницу в Казани на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо" начался его финальный этап, участие в нем принимают более 600 команд - около 3 тыс. человек.

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.