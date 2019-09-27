Имущество сестры экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова выставят на аукцион

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жилой дом и баню сестры бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Елены Кузнецовой выставят на аукцион, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Имущество сестры экс-министра финансов Подмосковья Елены Кузнецовой - жилой дом площадью 278 кв. м на земельном участке в 0,1 га и небольшая баня в Павловской Слободе городского округа Истра переданы муниципальной организации АО "Люберецкий городской жилищный трест" в рамках дела о хищении средств из бюджета Московской области. <...> Поскольку реализовать недвижимость в рамках исполнительного производства не удалось, ее передали одному из взыскателей. Имущество планируется выставить на аукцион", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества составляет от 30 до 40 млн рублей.

Как рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, которого цитирует пресс-служба, в 2014 году приговором Басманного районного суда города Москвы Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осуждена на семь лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный действиями Кузнецовой, оценивается в 2,4 млрд рублей.

Дело Кузнецова

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.

В августе текущего года бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы заявил о признании вины в хищении более 11 млрд рублей и раскаянии в содеянном.