Эксперт рассказал об основной причине возникновения сердечной недостаточности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Неправильное лечение гипертонической болезни в России почти в 90% случаев приводит к развитию сердечной недостаточности. Об этом в пятницу сообщил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, профессор, академика РАН Юрий Беленков.

"Если мы говорим о сердечной недостаточности, первое - это неадекватное лечение гипертонической болезни, это проблема в нашей стране номер один <...>. 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь. То есть они не достигают целевых уровней давления", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

Всемирный день сердца был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали ООН, Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. Первоначально Всемирный день сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября. В России этот день и вся последующая неделя называются национальной неделей здорового сердца.