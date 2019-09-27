Методистку уволили из московской школы за запрет учащимся выходить в туалет на уроке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Методистка московской школы № 1799 уволена за распоряжение с запретом для учеников выходить в туалет во время уроков. Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор школы Татьяна Сычева.

"Действия методиста носят неправомерный характер. Без сомнения, выход во время урока в туалет не может быть отнесен к режимным вопросам. Сотрудник превысил свои полномочия, трудовые отношения с ним расторгнуты. Распоряжение аннулировано", - сказала Сычева.

По ее словам, учащимся и родителям через электронный дневник были принесены извинения и даны разъяснения.

Ранее Telegram-канал "Московские новости" опубликовал фото распоряжения, в соответствии с которым школьникам запретили выходить в туалет во время уроков. В нем указывалось, что "для посещения туалетных комнат предназначены перемены". Также, согласно документу, учителям вменялось в обязанности проверять туалеты на переменах для выявления случаев курения.