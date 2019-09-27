Полпред президента в ЮФО попросил активизировать работу по борьбе с сектами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов поручил регионам активизировать работу по борьбе с сектами в регионах ЮФО, в том числе с организацией "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ).

"В Ейске ко мне обратился владыка [архиерей], они там [представители "Свидетелей Иеговы"] "гнездо свили", что уже терроризируют православную церковь. Поэтому я попрошу вас активизировать [работу по борьбе с сектами]", - сказал Устинов на заседании совета при полпреде.

По его словам, в Ростовской области до мая этого года продолжала действовать организация, которая свободно распространяла и активно проводила вербовочную деятельность в молодежной среде.