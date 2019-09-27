В Ливане объявили национальный траур в связи со смертью Жака Ширака

ТАСС, 27 сентября. Власти Ливана приняли решение объявить в стране общенациональный траур в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщило в пятницу ливанское Национальное информационное агентство.

По его данным, премьер-министр Ливана Саад Харири издал постановление, в соответствии с которым траур будет соблюдаться в день похорон Ширака 30 сентября. В стране будут отменены развлекательные передачи по радио и телевидению, а также будут приспущены государственные флаги.

Ранее Саад Харири выразил глубочайшее сожаление в связи с кончиной Ширака, назвав его "политическим гигантом" и "другом Ливана".

В четверг зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил, что 86-летний экс-президент умер утром в окружении близких. Жак Ширак ушел из политики после двух сроков пребывания на посту президента - с 1995 по 2007 год. В 2005 году у политика было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание. В 2016 году его состояние резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.