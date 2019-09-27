Крупный спорткомплекс с ледовым дворцом, скалодромом и бассейном построят в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Крупный спорткомплекс с ледовым дворцом, а также две школы и детский сад планируется построить в Кисловодске за счет средств федерального бюджета в ближайшие два года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"В федеральном бюджете предусмотрено 1 млрд 33 млн рублей на ряд мероприятий по Кисловодску. В основном это двухгодичные контракты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, планируется восстановить школу №1 и построить новую, по предварительным данным, на улице Мичурина.

"Кроме того, планируется строительство детского сада и первый этап строительства спорткомплекса "Арена-Кисловодск", который будет включать ледовый дворец, крытый скалодром и плавательный бассейн с 50-метровыми дорожками", - добавили в пресс-службе.

В городской администрации сообщили, что в федеральном бюджете также заложены средства на благоустройство бульвара на проспекте Ленина и восстановление Старого озера.