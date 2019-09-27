В Оренбурге пропавшая 16-летняя школьница вернулась домой

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Поиски пропавшей четыре дня назад 16-летней ученицы девятого класса завершились в Оренбурге, девочка вернулась к родственникам. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде "ОренСпас" со ссылкой на полицию.

"Девочка пришла к своему крестному, который опубликовал обращение к ней на странице поискового отряда. С девочкой все нормально, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства ухода девятиклассницы из дома. По данному факту проводится проверка", - сообщили волонтеры.

В поисках школьницы, которая пропала 24 сентября, принимали участие 20 человек: полицейские, кинологи, волонтеры.