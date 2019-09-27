Генсек ООН побывал на открытии выставки "Россия, которую мы сохранили…" в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил в пятницу открытие историко-документальной выставки "Россия, которую мы сохранили…" о массовой печати Русского зарубежья в США.

"Это очень интересная выставка", - заявил он. Генсек ООН отметил усилия ТАСС в сохранении важных документов, рассказывающих об истории русскоязычной печати в Америке.

Как рассказал куратор выставки Владимир Устименко, экспозиция состоит из газет, журналов, альманахов и книг на русском языке, в разное время выпущенных в Америке, например, газету "Новое русское слово", чей первый номер вышел в Нью-Йорке в 1910 году под названием "Русское Слово". Это издание просуществовало без малого 100 лет, оказавшись старейшей в мире непрерывно издававшейся газетой на русском языке.

Особое внимание на выставке уделено литературным альманахам "Опыты", "Русский журнал", "Родные дали" и многим другим. Они были очень популярны среди русскоязычного населения Америки. Например, издание "Новый журнал" из Нью-Йорка, которое выходит до сих пор, первым познакомило читателей с "Колымскими рассказами" Варлама Шаламова, многими произведениями Бунина, Солженицына, Бродского и Набокова. Сергей Довлатов на протяжении двух лет был главным редактором газеты "Новый американец". Он является единственным русскоязычным писателем, десять рассказов которого были опубликованы в The New Yorker.

Первый номер альманаха литературы и искусства "Часть речи", который издавался в Нью-Йорке с 1980 по 1988 годы, вышел с портретом Иосифа Бродского на обложке и был посвящен сорокалетию поэта. На титульном листе - факсимиле поздравления Михаила Барышникова.

Часть экспозиции посвящена газетам и журналам религиозной тематики - "Православная жизнь", "Православная Русь", "Вера и жизнь" и другие, которые издавались, а некоторые и до сих пор существуют в различных регионах США. Экспозиция сопровождается историческими снимками редакторов и журналистов этих изданий.