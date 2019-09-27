Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России в ближайшие два дня

ТАСС, 27 сентября. Синоптики прогнозируют потепление на 3-5 градусов 28-29 сентября на значительной территории Центрального федерального округа. 29 сентября в Орловской, Калужской, Курской и ряде других областей пройдут дожди, местами сильные, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик Воронежского областного гидрометцентра Галина Губинская рассказала ТАСС, что в регион пришел первый этап бабьего лета. "На выходных потеплеет, и дождей практически не будет, только по области немного, а в Воронеже без осадков. Днем - до плюс 18 градусов, ночами - до плюс 7 градусов", - отметила Губинская.

По данным гидрометцентра по Орловской области, в регионе 28 сентября будет солнечно, без осадков, воздух прогреется до плюс 14 градусов, что на пять градусов выше, чем в пятницу, но в ночь на воскресенье местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем 29 сентября в некоторых районах ожидаются небольшие дожди. В Курской области, по сообщению синоптиков, в ночь на 28 сентября похолодает до минус 2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 15 градусов, в воскресенье не исключаются дожди.

В Белгородскую и Липецкую области 28 и 29 сентября также придет потепление до плюс 13-16 градусов в дневные часы, ночью - будет не ниже плюс 7 градусов, в воскресенье местами пройдут дожди. Аналогичный прогноз сделали синоптики Брянской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей. В Калужском регионе в воскресенье, по информации местного ЦГМС, пройдет сильный дождь, температура воздуха составит около плюс 11 градусов. Такая же температура прогнозируется в Ивановской, Костромской и Владимирской областях.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что переменчивый характер погоды обусловлен влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией. В ближайшие двое суток местами ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, вероятность осадков в регионах ЦФО увеличится с понедельника, 30 сентября.