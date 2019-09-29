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Эксперт рассказал об опасности длительного использования наушников

Критичным уровнем воздействия на слух считается 80 дБ
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Беспроводные и проводные наушники можно использовать не более двух-трех часов в день, при этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 дБ. Такой рекомендацией поделился с ТАСС врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист "Научно-клинического Центра оториноларингологии" ФМБА России Антон Мачалов в День отоларинголога, который отмечают в России в воскресенье.

"Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости", - рассказал он.

Кроме того, эксперт посоветовал реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, а также использовать индивидуальные средства защиты. Мачалов напомнил о необходимости контролировать состояние слуха раз в год при наличии жалоб.

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