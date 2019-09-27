В Госдуму внесли законопроект о дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий, что временная занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не является основанием для отказа в выплате им пособия по безработице и стипендии. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"При рассмотрении исковых заявлений от детей-сирот, которым служба занятости населения вынуждена отказывать в регистрации в качестве безработных с выплатой пособия в размере среднего заработка по региону проживания в связи с тем, что до обращения в службу занятости у них была трудовая деятельность и они не впервые ищущие работу, судебная практика встает на сторону детей-сирот, что расходится с требованиями закона о занятости населения", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предложенные меры позволят "упорядочить возможность получения пособия для всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения", указывают авторы инициативы. По их мнению, принятие законопроекта стимулирует указанные категории населения "к активному поиску работы в свободное от учебы время уже с возраста 14 лет".

Как отмечается в сопроводительных документах, инициатива направлена на создание "равных условий получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права" и повышение доступности соцподдержки для детей-сирот.