Документы из Китая о сотрудничестве с Россией с XX века впервые представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Документы из управления по делам архивов и Государственного архива провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики (КНР) о сотрудничестве с Россией впервые представят на выставке в Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Документы рассказывают о событиях с первой четверти ХХ века, сообщил на церемонии открытия начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Выставка посвящена 70-летию образования Китайской Народной Республики.

"У нас впервые такой большой объем документов, раньше Китай давал нам их немного. <...> Наше сотрудничество по архивной линии пока имеет небольшую историю, всего 5-6 лет. Документы, которые вчера прибыли из Китая, в первый раз покажут на выставке. [Подобные] выставки будут продолжаться, и [эти документы] мы обязательно будем интегрировать в наши издания", - сказал Капустин и добавил, что свердловские архивы отправили свои документы на выставку в Китай.

Как сообщил заместитель директора по научно-методической работе ЦДООСО Владимир Каплюков, выставка "От Самары до Пекина. Пути сотрудничества востока России и Китая в XX - начале XXI века " состоит из 119 документов, в том числе, представленных хэйлунцзянским архивом. Выставка состоит из трех частей: "Взаимодействие России и Китая в первой четверти ХХ века", "Взаимодействие Советского Союза и Китая в 1940-60-е годы" и "Современный этап развития российско-китайских отношений". В создании выставки приняли участие 27 российских архивов, Музей истории Уралмашзавода, Свердловская общественная организация "Клуб коллекционеров", которая предоставила к экспонированию подборки открыток, марок, монет, значков и иных артефактов из личных собраний.

Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, выступая на открытии, добавил, что представленные на выставке "редкие документы позволили вспомнить прекрасное совместное прошлое" двух стран. Директор ЦДООСО Алексей Гагарин отметил, что "дружба с китайскими коллегами очень важна" и выразил благодарность учреждениям, которые предоставили документы для первой совместной выставки России и Китая.