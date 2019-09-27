ПсковГУ поможет властям региона создать кадровый резерв чиновников

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация Псковской области и Псковский государственный университет (ПсковГУ) запустили проект по непрерывному прохождению студенческой практики в органах исполнительной власти региона. Это позволит создать для администрации кадровый резерв управленческих кадров и обеспечить выпускников профильных факультетов рабочими местами, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Михаил Ведерников (губернатор Псковской области - прим.ТАСС) и Наталья Ильина (врио ректора ПсковГУ - прим. ТАСС) договорились о взаимодействии администрации [региона] и опорного вуза по реализации проекта "Непрерывные практики студентов ПсковГУ в органах исполнительной власти Псковской области". В его рамках студенты начнут проходить практику в органах власти региона", - отмечается в сообщении.

"Это будет хорошей возможностью получить практические знания и необходимый опыт, иметь гарантированное рабочее место по окончании вуза. Получить рекомендации при трудоустройстве в организации и на предприятия. Для нас и органов местного самоуправления - это "скамейка запасных", кадровый резерв молодых специалистов", - приводит пресс-служба администрации региона слова Ведерникова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе университета, такой масштабный проект по прохождению практики в органах власти реализуется впервые. "Цель проекта - "погрузить" студентов, обучающихся на профильных факультетах вуза, в реальные условия работы в органах исполнительной власти. Тем самым наши выпускники получают необходимый опыт, и после окончания университета будут готовы сразу же включиться в работу по специальности. Кроме того, этот проект позволит нам обеспечить раннее трудоустройство студентов, обучающихся на последних курсах", - пояснила собеседница агентства.

В пресс-службе вуза ТАСС также пояснили, что проект предназначен для студентов третьего и четвертого курсов. Практические занятия будут проводиться равномерно в течение учебного года. Планируется, что за год практику будут проходить порядка 200 студентов.