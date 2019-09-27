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Северный Кавказ

Международный кинофестиваль "Золотая башня" в Ингушетии открыл прием заявок

В прошлом году в фестивале участвовало более 50 фильмов из семи стран

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Золотая башня" в шестой раз пройдет в Ингушетии в конце октября. Открыт прием заявок на участие в конкурсе, сообщила ТАСС замминистра культуры и архивного дела республики Людмила Гетагазова.

"Прием заявок уже открыт, заявки от участников из Северного Кавказа принимаем мы, а заявки от зарубежных участников и крупных кинокомпаний страны принимаются Московским кинофондом. Традиционно фильмы, участвующие в фестивале, будут представлены в двух жанрах: это игровое и документальное кино", - сказала Гетагазова.

Авторами идеи проведения кинофестиваля являются Министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

В 2018 году одним из победителей стал режиссер из Ингушетии Магомед Осканов с документальным фильмом "Завербованные" - лента рассказывает об антитеррористической деятельности. "В прошлом году впервые было представлено 10 работ от кинематографистов Ингушетии, такого количества ранее не было. И в положении мы утвердили две новые номинации "Золотой башни": лучший фильм кинематографистов Ингушетии и лучший фильм кинематографистов Северного Кавказа. Мы уверены, что это будет способствовать развитию кинематографа как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом", - добавила замминистра.

В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы и встречи с режиссерами.

Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.

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