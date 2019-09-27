Автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США приговорили к исправительным работам

РИГА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд Видземского предместья Риги осудил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США Дениса Бартецкого, приговорив его к 80 часам исправительных работ. Об этом Бартецкий сообщил в своем Facebook в пятницу.

"Осудили. Здравый смысл - не самая сильная сторона нашей системы, - написал он. - Итого: 80 часов общественных работ и год пробации".

Он добавил, что прокурор изначально добивался именно такого наказания. "Обычно судья дает меньше, чем запрашивают, - написал Бартецкий. - В этом случае получилось так, как получилось".

Сбор подписей под инициативой присоединить Латвию к США стартовал на сайте общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Одновременно на сайте начали собирать подписи и о присоединении Латвии к "Галактической империи" и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.

Бартецкий тогда указывал, что стал автором петиции о присоединении Латвии к США в ответ на приговор суда жителю страны Максиму Коптелову, получившему реальный тюремный срок за шуточную петицию о присоединении республики к РФ. Ранее суд в Латвии приговорил Коптелова к шести месяцам тюремного заключения за организацию в марте 2014 года аналогичного сбора подписей за присоединение республики к России. Позже суд смягчил наказание и полгода тюрьмы были заменены на 140 часов принудительных работ.

В отношении Бартецкого было возбуждено уголовное дело по первому пункту 82-й статьи Уголовного закона страны - "Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики". В прошлом году генеральная прокуратура Латвии сообщила о намерении выдвинуть ему обвинения.