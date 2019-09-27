Принц Гарри принял участие в символическом уничтожении пехотной мины в Анголе

ПРЕТОРИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Британский принц Гарри принял в ходе визита в Анголу участие в символическом акте уничтожения контролируемым взрывом пехотной мины, обнаруженной накануне саперами благотворительной организации HALO Trust. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская телерадиокомпания SABC.

В 1997 году мать Гарри принцесса Диана посетила ангольский город Уамбо и прошла там по краю огороженного минного поля, где работали саперы HALO Trust. Британский принц прошел по тому же маршруту в знак поддержки тех, кто занимается поиском и уничтожением мин как в Анголе, так и в других странах мира.

"Я взволнован, вспоминая свою мать и думая о том, что сейчас те пустынные места, где было небезопасно жить [из-за мин], сейчас превратились в города и поселки, где кипит общественная жизнь, существуют школы и действует местный бизнес", - подчеркнул Гарри, обращаясь к ангольцам.

Он также поддержал благотворительные организации, занимающиеся поиском и уничтожением мин. "Наземные мины - это незаживающие шрамы войны, - отметил Гарри. - Проводя разминирование, мы помогаем обществу обрести мир и создаем возможности для развития".

За несколько часов до прибытия в Уамбо внук британской королевы Елизаветы II побывал в городе Дирико на юго-востоке Анголы. Там сейчас ведутся работы по поиску и уничтожению мин и неразорвавшихся боеприпасов на бывших позициях антиправительственных сил, оставленных ими в 2000 году.

Одетый в бронежилет, Гарри также прошел по полю, где ведется поиск мин. Именно там и состоялся символический подрыв противопехотной мины.

Поездка семьи герцогов Сассекских на юг Африки

Британский принц Гарри прибыл в ЮАР в минувший понедельник с первой официальной семейной поездкой за пределы Соединенного Королевства. Его сопровождает супруга - герцогиня Сассекская Меган и сын Арчи.

В ходе нынешней 10-дневной поездки Гарри, который стоит шестым в официальном списке британского престолонаследия, наряду с ЮАР уже посетил Ботсвану и сейчас находится в Анголе. Герцогиня Сассекская и Арчи остались в ЮАР.