В Петербурге предлагают улучшить оснащение пляжей и сделать их доступнее для инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал поправки в городской закон по благоустройству, предлагающие наделить местные пляжи статусом "объект благоустройства", сообщила пресс-служба городского парламента.

"Документом предлагается установить, что пляж также является объектом благоустройства, а пляжи, доступные для маломобильных групп населения, должны быть внесены в перечень социально значимых объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Депутаты ожидают, что их инициатива позволит улучшить инфраструктуру городских пляжей, сделать их более удобными для населения, в том числе для граждан из маломобильной категории населения. Кроме того, для посещения пляжей, внесенных в перечень социально значимых объектов, петербуржцы, имеющие соответствующие льготы, смогут пользоваться услугами социального такси, уточняют в пресс-службе.

В комитете по законодательству городского парламента пояснили, что сейчас пляжи не имеют статуса объекта благоустройства, и власти не обязаны оборудовать их всей необходимой инфраструктурой. В случае принятия поправок на всех пляжах города должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки и площадки для проведения активных игр и культурных мероприятий. Доступность пляжей для маломобильных групп населения может быть организована путем их оснащения настилами и пандусами, в том числе для спуска к воде.

Профильный комитет рекомендовали городскому парламенту принять инициативу в первом чтении, она может быть рассмотрена на одном из ближайших заседаний.