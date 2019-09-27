В Германии выставили на торги одну из старейших печатных библий

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Библия, изготовленная учениками первопечатника Иоганна Гутенберга, выставлена на торги в Гамбурге. Как сообщило агентство DPA , оценочная стоимость лота - около €1 млн. Торги пройдут 25 ноября в аукционном доме Ketterer Kunst.

"Biblia Latina Иоганна Фуста и Петера Шёффера - непосредственных учеников Иоганна Гутенберга, - абсолютный шедевр, который был создан еще при жизни автора печатного станка", - приводит агентство слова представителя аукционного дома.

По искусности исполнения этот выполненный полностью из пергамента двухтомник стоит в одном ряду с Библией самого Гутенберга. Библия Шёффера была напечатана всего через семь лет после Библии Гутенберга.

Иоганн Гутенберг (ок. 1400-1468) - немецкий первопечатник. Он изобрел способ печатного набора текста с использованием подвижных литер, с помощью которого было создано первое в Европе полнообъемное печатное издание - 42-строчная (по числу строк на странице - прим.ТАСС) Библия, получившая позже название Библия Гутенберга.