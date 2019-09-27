Представители ООН и ТАСС обсудили совместные проекты к 75-летию Великой Победы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг обсудила с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом совместные проекты к 75-летию победы во Второй Мировой войне и создание всемирной организации. Беседа состоялась "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

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Флеминг приняла для обсуждения вопрос информационного взаимодействия и сотрудничества ООН и ТАСС. В ходе обстоятельной беседы были также рассмотрены планы ТАСС по проведению выставки "Пресса на войне" в сотрудничестве с коллегами из информагентств стран-союзников. Кроме ООН, в канун майских праздников выставка будет проходить и в Москве.

"Помимо этого, ТАСС совместно с коллегами из российского телевидения готовит два фильма - о самой организации и о ее генеральном секретаре, - отметил Гусман. - А в сентябре в ООН пройдёт фотовыставка "ООН-75", сформированная на базе фотоархивов ТАСС".

"Справедливо будет сказать, что ТАСС по праву считается летописцем всемирной организации. Это очень важные и интересные проекты, ООН приветствует такую работу и благодарит ТАСС за неизменно ответственный подход к освещению работы организации", - подчеркнула Флеминг. Она выразила надежду, что реализация планов агентства поможет популяризации организации в РФ.

Стороны также обсудили возможность подписания в ближайшей перспективе соглашения об информационном взаимодействии.