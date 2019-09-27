После трагедии в Керчи заблокировано 1500 пользователей сети за пропаганду насилия в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Южного федерального округа после трагедии в Керчи, где осенью 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков совершил массовое убийство и покончил с собой, выявили и заблокировали в Крыму около 1,5 тыс. интернет-пользователей, причастных к сообществам, которые пропагандировали насилие в школе, сообщил начальник управления Генпрокуратуры в ЮФО Константин Сомов в пятницу на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО, посвященному профилактике экстремизма среди молодежи.

"У нас был трагический повод - керченские события, мы сплотились, очень глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму, выявили 1500 интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали интернет-сообщества о насилии в школе. Все это было заблокировано, другого варианта противодействия интернет-ресурсам не было", - сказал Сомов.

По его словам, в настоящее время опыт противодействия такого рода угрозам успешно реализуется в других регионах.

"В этом году в Республике Адыгея, где молодой человек планировал совершить террористический акт, этот террористический акт был предотвращен", - сказал он.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами нападения стали 20 человек, более 50 были ранены. Нападавший покончил с собой.