Эксперты считают, что Европа может лишиться почти половины своих деревьев

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 40% всех видов деревьев в Европе находятся под угрозой исчезновения. К таким выводам пришли авторы "Красной книги деревьев Европы", опубликованной Международным союзом охраны природы (International Union for Conservation of Nature - IUCN).

Согласно исследованию, численность почти 500 видов произрастающих на европейском континенте деревьев может сократиться на 42%. Статус "уязвимый" был, в частности, присвоен большей части из 170 разновидностей рябины. По оценкам ученых, 58% растущих только в Европе эндемических видов деревьев также оказались под угрозой, из них 15% - на грани полного исчезновения.

Эти прогнозы вызывают большое беспокойство, так как "деревья в Европе при всем своем многообразии являются домом и источником пищи для бесчисленного количества животных, в частности птиц и белок", отметил один из авторов Красной книги Крейг Хилтон-Тейлор. Помимо болезней, существенный урон деревьям наносят различные паразиты, которые ранее обитали лишь в отдельных регионах планеты и не были широко распространены в Европе. Из-за расселения по всему континенту каштановой минирующей моли, родина которой расположена на Балканах, в категорию "уязвимых" видов был включен конский каштан обыкновенный, для которого это насекомое является одним из главных природных вредителей, указывают специалисты.

В числе главных угроз европейским деревьям экологи называют изменение климата, пожары, сельское хозяйство, а также проникновение инвазивных видов в результате человеческой деятельности. Директор европейского отделения IUCN Лук Бас призывает жителей континента "уменьшить влияние человека на [европейскую] экосистему и сделать своим приоритетом защиту уязвимых видов".