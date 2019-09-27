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В МИД России сообщили, что Киргизия не запрашивала доступ к участнику ДТП в Москве

В ведомстве отметили, что относительно судьбы Исламбека Акбарова ни одного документа по дипломатическим каналам не поступало

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Киргизия не запрашивала консульский доступ к своему гражданину Исламбеку Акбарову, ставшему участником дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого погиб россиянин. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Киргизская сторона не обращалась к России за консульским доступом к своему гражданину, участнику ДТП в Москве, в результате которого погиб гражданин России. Ни одного документа относительно судьбы гражданина Киргизии по дипломатическим каналам не поступало", - отметили в МИД РФ.

По данным ТАСС, 7 июля на Фрунзенской набережной произошло ДТП с участием мотоцикла и такси. Мотоциклист умер от полученных травм. Водитель такси Акбаров задержан и находится в СИЗО. Заведено уголовное дело.

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