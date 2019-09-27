Ленд-лиз и "Ночные ведьмы". В регионах готовят экспозиции к 75-летию Победы

ТАСС, 27 сентября. Музеи российских регионов готовят к 75-летию Победы новые экспозиции о судьбах фронтовиков, об истории легендарных подразделений, таких как "Ночные ведьмы", а также о событиях, происходивших в тылу. ТАСС изучил самые яркие разработки регионов, получившие известность благодаря завершившемуся в сентябре конкурсу Российского военно-исторического общества, в котором участвовали 150 музеев и музейных объединений.

"Основной практический итог конкурса для его участников и победителей - всероссийская известность с возможностью рассказать о себе, потому что о многих музеях не знают", - рассказала ТАСС секретарь конкурсной комиссии, заместитель руководителя департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО Юлия Коновалова. По ее словам, РВИО продолжит оказывать региональным музеям информационную поддержку, в том числе предоставляя возможность разместить свои страницы на ресурсе История.рф. Несколько участников уже заинтересовались этой возможностью. Коновалова отметила, что активность участников превзошла ожидания организаторов конкурса. "Мы не ожидали такого количества - 150 музеев. Интересно также, что заявки поступили не только от "фронтовых" регионов, но и от тех, которые в годы Великой Отечественной войны были тылом, и глубоким тылом", - сказала она. В РВИО отметили, что особенно много поступило заявок из Свердловской, Саратовской, Кемеровской, Пензенской, областей, Татарстана, Якутии, Краснодарского и Красноярского края, а среди участников были как крупные региональные учреждения культуры, так и школьные музеи и музеи поисковиков. "Ночные ведьмы" из Энгельса Победитель конкурса - краеведческий музей муниципального образования город Энгельс Саратовской области, представивший экспозицию о женских авиаполках, - по словам Юлии Коноваловой, после победы усилил работу по продвижению своего проекта.

Директор Энгельсского краеведческого музея Дмитрий Решетов рассказал ТАСС, что учреждение получит 300 тысяч рублей на создание выставки о "ночных ведьмах" - летчицах женских авиаполков. В октябре 1941 года в городе Энгельс под началом Марины Расковой появился 46-й гвардейский ночной бомбардировочный женский авиационный полк, более известный как "Ночные ведьмы". Кроме того, здесь же, в Энгельсе, были созданы два других женских полка. Новая экспозиция расскажет не только военных о годах, но и жизни летчиц "до" и "после", она расскажет гостям выставки о том, что заставило девушек идти воевать, и как сложилась их жизнь в мирное время. В тройку победителей конкурса вошли также Задонский краеведческий музей из Липецкой области и Краеведческий музей городского округа Эгвекинот из Чукотского автономного округа, который ежегодно открывает выставки, посвященные известным и неизвестным героям-участникам войны, бывшим жителям поселка. Липецкий музей представил на конкурс выставочный проект "Герои земли Задонской", в основе которого - история семьи Фроловых, на чьем примере показана мирная и военная жизнь обычных людей. Ленд-лиз из Красноярска Помимо тройки победителей, в связи с разнообразием и высокими результатами представленных на конкурс работ, РВИО наградило победителей в семи специальных номинациях. Победивший в номинации "Лучший музей городского поселения" Мемориал Победы из Красноярска выиграл грант на постановку спектакля по истории воздушной трассы Аляска - Сибирь (АЛСИБ, Красноярская воздушная трасса), по которой в годы Второй мировой войны США поставляли в СССР военные самолеты по программе ленд-лиза. За три года работы через Красноярск на фронт прошло более 8 тысяч самолетов. Перегон проходил в чрезвычайно сложных условиях, только на территории края случилось 59 авиакатастроф, в которых погибли 119 летчиков. Как рассказал ТАСС инициатор проекта Вячеслав Филиппов, в основе сценария спектакля книга Григория Киселева. "Он зять штурмана-перегонщика (служил в 1-м перегоночном авиационном полку - прим. ТАСС). На основе рассказов тестя, которые он записывал, Киселев издал художественную книгу, очень близкую к реальности ", - рассказал Филиппов. В спектакле будут задействованы актеры местного молодежного театра. Постановка расскажет историю летчика Петра Гамова и штурмана Сорокина. Премьера состоится 1 ноября в Красноярском доме офицеров. Проект, посвященный авиации, представил на конкурс и Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, не вошедший в число награжденных. К 75-летию Победы здесь планируют создать новую уличную выставку вблизи уже имеющейся экспозиции "Линия Сталина", рассказал ТАСС председатель регионального отделения РВИО Александр Голышев. Фронтовые письма в Сибирь "Юргинский районный библиотечно-музейный комплекс", один из самых молодых в Кузбассе, отмечен в номинации "Лучший музей сельского поселения". На конкурс музей предложил проект необычной экспозиции, символизирующей драму всех семей, провожавших родных на фронт, рассказала ТАСС заведующая районным краеведческим музеем Гульнара Павлина.