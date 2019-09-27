Ленд-лиз и "Ночные ведьмы". В регионах готовят экспозиции к 75-летию Победы

ТАСС, 27 сентября. Музеи российских регионов готовят к 75-летию Победы новые экспозиции о судьбах фронтовиков, об истории легендарных подразделений, таких как "Ночные ведьмы", а также о событиях, происходивших в тылу. ТАСС изучил самые яркие разработки регионов, получившие известность благодаря завершившемуся в сентябре конкурсу Российского военно-исторического общества, в котором участвовали 150 музеев и музейных объединений.
"Основной практический итог конкурса для его участников и победителей - всероссийская известность с возможностью рассказать о себе, потому что о многих музеях не знают", - рассказала ТАСС секретарь конкурсной комиссии, заместитель руководителя департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО Юлия Коновалова. По ее словам, РВИО продолжит оказывать региональным музеям информационную поддержку, в том числе предоставляя возможность разместить свои страницы на ресурсе История.рф. Несколько участников уже заинтересовались этой возможностью.
Коновалова отметила, что активность участников превзошла ожидания организаторов конкурса. "Мы не ожидали такого количества - 150 музеев. Интересно также, что заявки поступили не только от "фронтовых" регионов, но и от тех, которые в годы Великой Отечественной войны были тылом, и глубоким тылом", - сказала она. В РВИО отметили, что особенно много поступило заявок из Свердловской, Саратовской, Кемеровской, Пензенской, областей, Татарстана, Якутии, Краснодарского и Красноярского края, а среди участников были как крупные региональные учреждения культуры, так и школьные музеи и музеи поисковиков.
"Ночные ведьмы" из Энгельса
Победитель конкурса - краеведческий музей муниципального образования город Энгельс Саратовской области, представивший экспозицию о женских авиаполках, - по словам Юлии Коноваловой, после победы усилил работу по продвижению своего проекта.
Директор Энгельсского краеведческого музея Дмитрий Решетов рассказал ТАСС, что учреждение получит 300 тысяч рублей на создание выставки о "ночных ведьмах" - летчицах женских авиаполков. В октябре 1941 года в городе Энгельс под началом Марины Расковой появился 46-й гвардейский ночной бомбардировочный женский авиационный полк, более известный как "Ночные ведьмы". Кроме того, здесь же, в Энгельсе, были созданы два других женских полка. Новая экспозиция расскажет не только военных о годах, но и жизни летчиц "до" и "после", она расскажет гостям выставки о том, что заставило девушек идти воевать, и как сложилась их жизнь в мирное время.
В тройку победителей конкурса вошли также Задонский краеведческий музей из Липецкой области и Краеведческий музей городского округа Эгвекинот из Чукотского автономного округа, который ежегодно открывает выставки, посвященные известным и неизвестным героям-участникам войны, бывшим жителям поселка. Липецкий музей представил на конкурс выставочный проект "Герои земли Задонской", в основе которого - история семьи Фроловых, на чьем примере показана мирная и военная жизнь обычных людей.
Ленд-лиз из Красноярска
Помимо тройки победителей, в связи с разнообразием и высокими результатами представленных на конкурс работ, РВИО наградило победителей в семи специальных номинациях.
Победивший в номинации "Лучший музей городского поселения" Мемориал Победы из Красноярска выиграл грант на постановку спектакля по истории воздушной трассы Аляска - Сибирь (АЛСИБ, Красноярская воздушная трасса), по которой в годы Второй мировой войны США поставляли в СССР военные самолеты по программе ленд-лиза. За три года работы через Красноярск на фронт прошло более 8 тысяч самолетов. Перегон проходил в чрезвычайно сложных условиях, только на территории края случилось 59 авиакатастроф, в которых погибли 119 летчиков.
Как рассказал ТАСС инициатор проекта Вячеслав Филиппов, в основе сценария спектакля книга Григория Киселева. "Он зять штурмана-перегонщика (служил в 1-м перегоночном авиационном полку - прим. ТАСС). На основе рассказов тестя, которые он записывал, Киселев издал художественную книгу, очень близкую к реальности ", - рассказал Филиппов.
В спектакле будут задействованы актеры местного молодежного театра. Постановка расскажет историю летчика Петра Гамова и штурмана Сорокина. Премьера состоится 1 ноября в Красноярском доме офицеров.
Проект, посвященный авиации, представил на конкурс и Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, не вошедший в число награжденных. К 75-летию Победы здесь планируют создать новую уличную выставку вблизи уже имеющейся экспозиции "Линия Сталина", рассказал ТАСС председатель регионального отделения РВИО Александр Голышев.
Фронтовые письма в Сибирь
"Юргинский районный библиотечно-музейный комплекс", один из самых молодых в Кузбассе, отмечен в номинации "Лучший музей сельского поселения". На конкурс музей предложил проект необычной экспозиции, символизирующей драму всех семей, провожавших родных на фронт, рассказала ТАСС заведующая районным краеведческим музеем Гульнара Павлина.
В архивах районного музея хранится коллекция фронтовых писем, которые писали друг другу в военные годы жители города (в годы войны - поселка) Юрга. Эта живая история войны и Победы тоже займет центральное место в юбилейной экспозиции. "Есть, например, письма нашей землячки связистки Тамары Горяевой, которые она писала с фронта живущей в нашем поселке матери, последнее письмо она написала за пару часов до того, как погибла", - рассказала заведующая. Памятную выставку весной в музее будут оформлять вместе со школьниками и смастерят для нее из бумаги белых журавлей - символов мира.
Судьбам фронтовиков и их семей посвятили свои проекты многие участники конкурса. Городской краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре представил выставочный проект "По следам войны", основная идея которого - последовательно отразить основные сражения Великой Отечественной войны через фронтовые судьбы земляков - комсомольчан. Через фотографии и документы 18 Героев Советского Союза музей расскажет о начале войны и битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, о завершающем периоде и Победе. Рассказ о войне дополнит рассказ о жизни в тылу - зрителям покажут фильм "Я судьбу свою не кляну" о вкладе тылового города Комсомольска-на-Амуре в Победу.
Блиндаж в Смоленске
Проект Десногорского историко-краеведческого музея из Смоленской области отмечен как лучшая экспозиция, представленная поисковыми отрядами. Музей поискового движения был открыт в 2015 году к 70-летию Победы по инициативе Совета руководителей предприятий города. "На сегодня музей состоит из пяти экспозиционных залов. Они выстроены по хронологии событий Великой Отечественной войны, представлены подлинные экспонаты - предметы амуниции, личные и наградные документы бойцов РККА, знаки отличия, стрелковое и холодное оружие, обезвреженные боеприпасы, личные вещи, документы, фотографии ветеранов. На примере созданной карты можно увидеть, сколько уничтожено мирного населения, сожжено деревень, количество концентрационных лагерей на Смоленщине", - рассказала ТАСС директор историко-краеведческого музея Наталья Демьянова.
Помимо традиционных витрин, в музее поискового движения создана имитация блиндажа времен Великой Отечественной войны. "Он выполнен в виде, в котором представлены элементы быта советского солдата. Сейчас фонд поискового музея составляет более 3 тыс. единиц хранения. Он постоянно пополняется, новые экспонаты нам передают поисковые отряды после экспедиций", - отметила Демьянова.
Виртуальные подводники
Школьный музей из Севастополя, изучающий историю подводных сил, получил награду в номинации "Лучший тематический музей". Директор музея, действующего на базе севастопольской школы номер 4 имени А. Н. Кесаева города Севастополя, Александр Емец рассказал ТАСС, что в экспозиции есть уникальные экспонаты, например, личные вещи героя советского союза Астана Николаевича Кесаева. "Или, например, если вы интересовались, где в музеях России имеются части броненосца "Потемкин"? А у нас имеются. И мы детям про него рассказываем. Все слышали про броненосец, а почему его не сохранили, никто не знает. Есть уникальные фото, документы, воспоминания, истории людей", - сказал Емец.
Музей существует с 1983 года, сейчас в нем есть экскурсионная группа, школьники сами готовят и проводят экскурсии, встречи с ветеранами.