МЧС России пересмотрит классификацию чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МЧС России подготовило изменения в классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предлагает признавать ЧС федерального уровня при нанесенном ущербе в 1,2 млрд рублей, а не свыше 500 млн рублей, как сейчас. Соответствующие изменения в постановления правительства РФ опубликованы в пятницу на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Проект постановления правительства РФ <...> разработан во исполнение перечня поручений по итогам совещания президента РФ с членами правительства России 27 сентября 2017 года и направлен на актуализацию критериев классификации чрезвычайных ситуаций. Проектом постановления актуализируется размер материального ущерба при классификации ЧС в соответствии с уровнем инфляции", - говорится в пояснительной записке.

В документе поясняется, что фиксированные суммы финансовых средств рассчитывались и устанавливались в действующих ценах 2007 года и за 11 лет, несмотря на уровень инфляции, ни разу не индексировались, но с 2008 года по 2018 год общий уровень цен на товары и услуги вырос в 2,4 раза. В связи с этим проектом постановления правительства предусматривается индексация размера материального ущерба при классификации чрезвычайных ситуаций в 2,4 раза. Например, для введения режима ЧС муниципального уровня сумма ущерба должна будет составлять не более 12 млн рублей вместо 5 млн, а для ЧС федерального уровня она увеличится с 500 млн до 1,2 млрд рублей.

В России установлено шесть видов чрезвычайных ситуаций в зависимости от их последствий - локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера. Локальной сейчас признается ЧС в случае, если количество погибших и пострадавших не превышает 10 человек, а ущерб не превышает 100 тыс. рублей. Самый высокий уровень - это ЧС федерального характера. Данный режим вводится, если количество пострадавших превышает 500 человек, а размер материального ущерба составляет более 500 млн рублей.