Кабардино-Балкария может стать опорной точкой для развития новых компетенций

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) может стать площадкой для создания новых компетенций, чему будет способствовать сотрудничество Кабардино-Балкарского государственного университета и Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков после посещения обсерватории.

"Продолжая разговор о научно-образовательном центре, Кабардино-Балкария - это одна из площадок, которая точно может стать опорной точкой для развития новых компетенций. Обсерватория работает с университетом, мы проговорили, как это все востребовано сегодня для подготовки новых специалистов, есть общие проекты, и есть еще что развивать. В первую очередь, конечно же, важны фундаментальные исследования, но у любого фундаментального исследования всегда бывает практическое применение. Поэтому будем работать вместе, чтобы был самый серьезный уровень работ, вовлеченность молодежи, тогда успехи не заставят себя долго ждать", - сказал он.

Министр добавил, что Баксанская нейтринная обсерватория - один из объектов в КБР, где проходят самые серьезные научные эксперименты. "То, как здесь все организовано, вызывает самые высокие оценки. И не зря Институт ядерных исследований РАН сегодня один из лидеров российской науки, он во многом задает стандарты, и очень здорово, что он работает здесь, в Кабардино-Балкарии", - сказал он.

Об обсерватории

На территории КБР в горах Приэльбрусья действует уникальный научный комплекс наземных и подземных установок - Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований Российской академии наук (БНО ИЯИ РАН). В состав обсерватории входят три лаборатории.

Помимо научных исследований, БНО ИЯИ РАН принимает участие в процессе подготовки научных кадров. В КБГУ в 2019 году создана базовая кафедра. Сотрудники БНО ИЯИ РАН в течение многих лет читают лекции по специальным дисциплинам для студентов старших курсов (бакалавров, магистров) физического факультета КБГУ.

В ИЯИ РАН разработан ряд проектов экспериментов для решения наиболее актуальных задач в нейтринной астрофизике и физике нейтрино. Одним из таких является проект эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) по поиску стерильных нейтрино. Нейтрино - одна из элементарных частиц, которую крайне сложно зарегистрировать. Ученые считают, что определение свойств нейтрино позволит значительно продвинуться в понимании физики элементарных частиц, фундаментальных законов Вселенной и лучше понять развитие Вселенной после так называемого Большого взрыва.