Глава РПЦ поручил профинансировать завершение строительства храма в "Матросской тишине"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил выделить средства на завершение строительства храма на территории столичного СИЗО-1 "Матросская тишина". Об этом ТАСС рассказал старший священник в храмах СИЗО-1 ("Матросская тишина") протоиерей Сергий (Киселев), посетивший СИЗО и отслуживший литургию в честь отмечаемого в пятницу праздника Воздвижение Креста Господня (в честь обнаружения в начале III века в Иерусалиме креста, на котором был распят Иисус Христос на Голгофе).

Отец Сергий напомнил, что в этом крупном столичном СИЗО пока действуют лишь внутренний храм Воздвижения Креста Господня при тюремной больнице, где еженедельно совершаются богослужения. Но прийти туда могут лишь находящиеся в больничном корпусе, остальных священники окормляют, обходя камеры. "Еще при открытии этого храма в 2003 году мы нашли архивную запись, что на территории СИЗО-1 ("Матросская тишина") в XVIII-XIX веках был храм в честь иконы "Всех скорбящих радость". И тогда стали ставить вопрос - можно ли построить отдельно стоящий храм? - рассказал отец Сергий. - И согласования проходили 15 лет".

16 ноября прошлого года патриарх Кирилл совершил чин освящения закладной капсулы в основание строящегося храма. С тех пор был возведен фундамент, цокольный этаж и стены. "Но у нас была проблема: те средства, которые мы собрали, уже истратили, - рассказал священник. - Две недели назад я встречался с патриархом. Он меня принял. На встрече я ему показал фотографии строительства храма. И он благословил выделить 17 млн рублей - столько, сколько нам нужно, чтобы закончить возведение храма - купола, кресты, фасады, утепление, лестницы, окна, двери. В течение нескольких минут была решена эта проблема. Я считаю это чудом".

Он признал, что найти фотографии прежнего храма не удалось. "Но мы воссоздаем имя - новый храм также будет в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". И это - наше покаяние перед тем периодом, когда уничтожили этот храм. Он давал людям духовную опору", - рассказал священник.

Каменный храм будет небольшим, в стиле древнерусской псковской архитектуры с голубыми куполами и золотыми звездами на них. "В этом году мы надеемся его достроить, а после нового года войдем внутрь: иконостас, иконы, живопись - это тоже будет большая работа", - заметил он. Священник выразил надежду, что уже в следующем году пройдет освящение нового храма.

Начальник "Матросской Тишины" полковник Сергей Поздеев сообщил, что параллельно ведутся исторические исследования по установлению новомучеников, прославленных в лике святых, которые содержались на территории СИЗО в Сокольниках. Уже достоверно установлено имя одного из них.