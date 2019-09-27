Более 1 тонны трофейного оружия собрали в Ленинградской области для главного храма ВС РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие и участники поисковых отрядов, которые проводили раскопки на местах боев времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области, нашли более 1 тонны германского оружия и боеприпасов, которые переданы для создания ступеней главного храма ВС РФ в подмосковном парке "Патриот". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового батальона Западного военного округа передали более 1 тыс. кг немецкого вооружения для отливки ступеней главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного в парке "Патриот" в Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что церемония передачи стрелкового оружия, техники, амуниции, обмундирования и гильз от артиллерийских снарядов, а также осколков разорвавшихся боеприпасов на переплавку прошла в военном музее во Всеволожске Ленинградской области.

При этом, как уточнили в округе, на переплавку пошли только образцы вооружения, которые не представляют какой-либо исторической ценности. Оружие и боеприпасы, которые пригодились музеям, пополнили их коллекции.

Главный храм Вооруженных сил РФ, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области. Ступени храма будут выполнены из металла, полученного из трофейной военной техники германских войск времен Великой Отечественной войны.