Столичная полиция проверяет жалобы сотрудниц ОВД на домогательства со стороны руководства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту жалоб сотрудниц одного из ОВД на своего начальника о домогательствах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В столичном главке начата проверка", - сообщили в ведомстве, не уточнив подробностей.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что две сотрудницы полиции написали жалобы о домогательствах на одного из своих начальников в ОМВД "Щукино". По информации издания, они написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии. В качестве доказательств одна из женщин-полицейских продемонстрировала в мессенджере переписку с подполковником полиции.

Источник ТАСС в столичном главке сообщил, что в ОМВД "Щукино" в настоящее время идет комплексная проверка, в том числе с участием руководства московского главка. "В случае, если факты домогательств со стороны руководителя подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказал источник.