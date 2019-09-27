Представители СКФО, юга и Поволжья примут участие в чемпионате Ингушетии по дрэг-рейсингу

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Открытый чемпионат Ингушетии по автомобильному дрэг-рейсингу пройдет в Сунженском районе республики 5 октября, в нем примут участие около 60 спортсменов из регионов СКФО, а также из Ростовской и Самарской областей, сказал ТАСС руководитель федерации автоспорта Ингушетии Тимур Шадыжев.

"Мы славимся профессиональным проведением соревнований и честным и объективным судейством, потому, многие автогонщики просили нас о проведении чемпионата. 5 октября на автодроме в Сунже мы проведем чемпионат республики по автомобильному дрэг-рейсингу, в нем примут участие предположительно около 60 экипажей из регионов СКФО, Ростовской и Самарской областей", - сказал Шадыжев.

По его словам, министерство спорта региона оказывает чемпионату всяческую помощь в организации соревнований.

"Для всех классов автомобилей дистанция равна 1/4 мили (402,33 м), в задачу участников входит за максимально короткое время преодолеть заданную дистанцию и опередить своего соперника. По итогам соревнований будут выявлены финалисты в каждом из 8 классов соревнований. У нас есть спонсоры, будут призы от генерального спонсора - французской марки-производителя автомасел и автохимии MOTUL, а также победители получат кубки, медали и грамоты", - добавил собеседник агентства.

Первый чемпионат республики по автомобильному дрэг-рейсингу прошел в Ингушетии в 2012 году.