Трюдо обсудил с Гретой Тунберг проблемы изменения климата

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился в Монреале с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и обсудил с ней проблемы изменения климата. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC .

Большая часть встречи, которая заняла около 15 минут, прошла в закрытом режиме. "Мое послание всем политикам одинаковое: прислушайтесь к науке и действуйте наилучшим способом, [чтобы бороться с изменением климата]", - сказала Тунберг после встречи с главой канадского правительства журналистам. Она также добавила, что лидер Канады, по ее мнению, прикладывает недостаточно усилий для защиты экологии планеты.

"Она - голос целого поколения молодых людей, которые призывают мировых лидеров делать больше [для борьбы с климатическими изменениями], и делать это лучше. Я выслушал ее", - заявил Трюдо журналистам. Он не привел подробностей разговора с активисткой.

В настоящее время в центре Монреаля проходит масштабная акция с требованием усилить борьбу с изменением климата. По оценкам мэра города Валери Плант, в течение дня в ней могут принять участие порядка 300 тыс. человек. Тунберг уже присоединилась к собравшимся, заявив, что она "призывает политиков прислушаться к людям науки и действовать". Ожидается, что Трюдо скоро также примет участие и в самой акции.

Шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменениями климата.