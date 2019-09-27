Будущие соцработники и переводчики соревновались на краевом "Абилимпиксе"

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) принял в пятницу региональный этап чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов "Абилимпикс" по компетенциям высшего образования. Как сообщила журналистам директор ресурсного учебно-методического центра СКФУ Наталья Борозинец, участники смотра соревновались в направлениях "социальная работа" и "переводчик".

"Первоначально эти чемпионаты проводились по прикладным компетенциям, чаще рабочих профессий. Второй год они проходят и по компетенциям высшего образования, это важно, поскольку ребят с инвалидностью необходимо привлекать на обучение в университеты, их потенциал часто выше, чем они сами представляют, либо считают их родители и педагоги", - сказала она.

Участниками чемпионата в двух направлениях стали восемь студентов СКФУ и Пятигорского государственного университета. "Абилимпикс" в крае по компетенциям высшего образования больше нигде не проходит, эти соревнования дают старт для ребят в понимании того, что они действительно могут добиться высоких результатов", - отметила Борозинец.

Помимо жюри, работу студентов оценивали и работодатели. "Сейчас главная задача - не только получить общее образование, но и профессию, трудоустроиться. Площадка "Абилимпикс" позволяет студентам показать свои знания и навыки. На чемпионате также находились работодатели, которые смотрели на работу ребят, отслеживали, отмечали лучших", - рассказала журналистам замминистра образования края Галина Зубенко.

По данным пресс-центра университета, по итогам соревновательного дня победителем в компетенции "переводчик" стал студент пятого курса СКФУ Артем Холодняк, лучшим в компетенции "Социальная работа" признали студента второго курса СКФУ Руслана Бижоева. Они представят регион на V Национальном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в ноябре 2019 года в Москве.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.