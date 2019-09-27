Парламентарии Ставрополья против формального подхода к "Культурному нормативу школьника"

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края считают одной из основных задач при реализации проекта "Культурный норматив школьника" в регионе не допустить, чтобы проект стал формальным. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Артур Насонов.

"Проект новый, пытаемся сейчас в него вникнуть, хотим избежать того, чтобы это было обязаловкой - взяли, формально отвели детей в библиотеку и поставили галочку. [Необходимо], чтобы это были полноценные экскурсии, полноценная работа. Собираем информацию, пытаемся выработать график работы", - сказал он.

Среди задач - сделать доступными для посещения школьников максимальное количество культурных мероприятий. "Задача - чтобы каждый школьник смог посетить музей, экскурсию, концерты и так далее. Начнем с городских территорий, там проще организовать эту работу, затем начнем работать в сельских территориях, поскольку там просто учреждений культуры меньше", - отметил Насонов.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.