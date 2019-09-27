САРАТОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Педагоги из 11 регионов России приняли участие в экспедиции по географии, которая прошла в Саратовской области 26-27 сентября. Об этом ТАСС сообщила Наталья Смирнова, директор Методического центра общественно-научного и филологического образования корпорации "Российский учебник", выступившей одним из организаторов мероприятия.

"Команда участников из 11 регионов РФ приняла участие в педагогической экспедиции, где состоялось обсуждение перспектив развития современного географического образования и инновационные подходы к организации учебного процесса", - сообщила эксперт.

Как отметила Смирнова, педагогическая экспедиция представляет собой форму методической поддержки, которая позволяет получать сведения для организации образовательного процесса в условиях, максимально приближенных к реальности. "Посетив однажды такие предприятия, учитель всегда мечтает вернуться на эти места со своими учениками, это еще один вариант "живых" уроков, в том числе такие экскурсии могут помочь в профессиональном самоопределении школьников", - пояснила она.

По словам эксперта, в ходе экспедиции участники посетили два режимных объекта Саратовской области, в частности, филиал ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" и информационный центр филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция". "Учителя познакомились с процессом деятельности этих предприятий, в частности, учителям показали весь цикл производства электроэнергии двумя способами. Одно дело, когда ты что-то прочитал в учебнике или в интернете, а другое, когда ты увидел своими глазами. Когда учитель будет выстраивать программу, он это будет учитывать, включая эмоциональную составляющую", - рассказала Смирнова.

Организаторами мероприятия выступили корпорация "Российский учебник" и Саратовский областной институт развития образования.