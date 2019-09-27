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Instagram восстановил работу после сбоя

По данным Downdetector, 80% жалоб пользователей были связаны с проблемой загрузки соцсети

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram полностью восстановила работу после сбоя. Об этом в пятницу следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Перебои в работе социальной сети отмечались в районе 17:00 мск. По данным Downdetector, 80% жалоб пользователей были связаны с проблемой загрузки соцсети, 10% - с веб-сайтом и 8% - с входом в Instagram.

Больше всего на работу социальной сети жаловались пользователи в Европе. В России о сбоях чаще всего сообщали пользователи в Москве. До этого сбой в работе Instagram был зафиксирован 9 сентября.

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