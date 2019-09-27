Более 30 регионов РФ приняли участие в конференции по истории и обществознанию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Методисты из более чем 30 регионов РФ приняли участие в научно-практической конференции по развитию исторического и общественно-научного образования, которая состоялась в Москве с 25 по 27 сентября. Об этом в пятницу ТАСС сообщила Светлана Гонтарь, главный методист по истории и обществознанию корпорации "Российский учебник", которая совместно с Высшей школой экономики выступила организатором мероприятия.

"В конференции приняли участие методисты из более 30 регионов России, в частности, из Свердловской, Ярославской, Ленинградской областей, Башкортостана, Дагестана, Северной Осетии, Краснодарского края и других", - сказала она, добавив, что в рамках лекций, мастер-классов и дискуссий педагоги обсудили с учеными и ведущими экспертами в системе образования задачи исторического и обществоведческого образования, в частности, вопросы содержания и методики обучения.

Как отметила Гонтарь, детальная резолюция с итогами мероприятия будет размещена на сайте конференции. Представитель НИУ ВШЭ Олег Федоров рассказал, что в итоговом документе будет, в частности, отмечено, что профессиональное сообщество озабочено перегруженностью школьной программы по истории и обществознанию, неучетом возрастной специфики детей и призывает к тому, чтобы вернуться к научному проектированию образовательных программ. "Кроме того, участники конференции сошлись во мнении, что методические аспекты требуют тиражирования, должны быть в свободном доступе для учителей, необходим портал, где бы методические научно-обоснованные находки", - добавил он.

Федоров также добавил, что в ходе конференции была затронута тема оценочной деятельности и нормативного регулирования. "В резолюции будет отмечено, что профессиональное сообщество обращает внимание Минпросвещения на то, что необходимо привести к единообразию нормативную базу и исключить все противоречия", - сказал эксперт.

По его словам, также были сделаны выводы о том, что нужно сократить количество Всероссийских проверочных работ (ВПР), поскольку они создают дополнительный стресс ребенку и дополнительную нагрузку учителю, не выполняя задачу диагностики предметного развития ребенка, поскольку нацелены на отдельные фрагментарные темы курса.