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Кабмин утвердил комплекс мер по совершенствованию системы профилактики суицида

В эти меры, в частности, входит разработка памятки для родителей по вопросам выявления ранних признаков суицидального поведения
Здание правительства Российской Федерации Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание правительства Российской Федерации
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждается комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики самоубийств среди несовершеннолетних. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних", - говорится в распоряжении.

Основная часть мероприятий связана с профилактикой суицидов среди подростков, а также противодействием пропаганде самоубийств. Среди мер, утвержденных распоряжением, - разработка рекомендаций по профилактике суицидального поведения, а также памятки для родителей по вопросам выявления ранних признаков такого поведения, проведение обучающих семинаров для специалистов, занятых работой с несовершеннолетними, ограничение доступа к интернет-ресурсам с информацией о способах совершения самоубийства и призывами к суициду.

В соответствии с документом, федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию комплекса мер, необходимо представлять в Минздрав России ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации утвержденного комплекса мер. Минздраву РФ поручено предоставлять в Минпросвещения РФ доклад о ходе реализации комплекса мер.

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