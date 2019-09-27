Семья из Вологодской области, переехавшая в Карелию, оспорит ограничение родительских прав

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 сентября. /ТАСС/. Многодетная семья, переехавшая из Вологодской области в карельский поселок в Калевальском районе, подала апелляционную жалобу в Верховный суд Вологодской области на решение районного суда ограничить их в родительских правах. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Родителей шести несовершеннолетних детей из Вологодской области решением суда заочно ограничили в родительских правах сроком на полгода из-за антисанитарных условий проживания и асоциального образа жизни. Семью уведомили о дате заседания суда по их вопросу, но родители на него не явились и, никого не уведомив, уехали из области в один из поселков на севере Карелии, где местные власти выдали им муниципальное жилье.

"Мы подали апелляцию на заочное решение районного суда Вологодской области - институт уполномоченного по правам ребенка в Карелии помог оформить документы. Сегодня приостановлено исполнение этого решения судебными приставами, поскольку запущены процедуры опротестования", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказала ТАСС уполномоченная по правам ребенка Вологодской области Ольга Смирнова, семья часто переезжает с места на место: вместе с шестью детьми они жили в Череповецком, Кадуйском районах, откуда появилась информация, что отец злоупотреблял алкоголем. На средства материнского капитала семья купила дом, однако, по словам вологодского омбудсмена, в нем не было условий для нормальной жизни.

"В Белозерском районе [Вологодской области] они купили на материнский капитал очень ветхий дом, практически в аварийном состоянии: щели, окна ненадежные, печь и электропроводка плохая, и органы опеки боялись, как бы там что-нибудь не случилось, пожар бы не произошел. Постоянно контролировали семью, с пожарными выходили. В доме антисанитария была - очень большая захламленность, грязь, не прибрано, немытая посуда. У детей, школьников, не было ни письменного стола, ни игрушек, одежда не по сезону, не по размеру", - сказала Смирнова.

Органы опеки были также обеспокоены тем, что взрослые в семье не работают, в хозяйстве держат козу и гусей. "Нельзя сказать, что семья злоупотребляла спиртными напитками, мать там вообще не пила. Жили бедно очень, и никаких мер, чтобы улучшить ситуацию, не предпринимали", описала ситуацию Смирнова, добавив, что основным доходом семьи были социальные пособия.

Судьба семьи в Карелии

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев во время рабочего визита в Калевальский район побывал у семьи, приехавшей из Вологодской области. По оценке омбудсмена, сегодня условия, в которых живут дети, достаточно благополучные, чтобы не разлучать их с родителями. Люди живут в неблагоустроенном доме, где им не хватает места, но этот вопрос будет решаться совместно с местными властями.

"Мы решали вопрос, как улучшить их жилищно-бытовые условия. Они хотят остаться жить в этом же поселке, потому что у них там есть родственники. Их хорошо приняли местные жители, которые им помогают. Они привези с собой свое хозяйство: козу, птиц", - рассказал Сараев.

В суде интересы семьи будет представлять юрист уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

"Они планируют остаться в Карелии. Мы это приветствуем. Мы оказываем им всевозможную помощь, чтобы семья получила все меры соцподдержки, чтобы они получили статус многодетной семьи. Старшие дети уже ходят в школу, а младшие пока сидят с мамой дома", - отметил Сараев.