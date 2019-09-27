В Екатеринбурге готовится к изданию книга о рабочих из Китая, приехавших в ХХ веке на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области готовят к изданию книгу на основе уникальных архивных данных о жизни на Урале рабочих из Китая, приехавших в Россию в первой половине XX века. Работа над сборником займет два года, сообщил журналистам в пятницу начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

"Мы намерены издать книгу "Китайские рабочие в России". Это очень интересная страница в нашей истории. Они массово появляются здесь в 1906 году, в годы Первой русской революции", - сказал Капустин.

В книгу войдут, в частности, документы об участии выходцев из Китая в революции 1905-1907 годов, об их жизни в СССР во время Великой Отечественной войны и в мирный послевоенный период.

"Мы сейчас на этапе сбора материала, документов. Опубликуем документы, по которым они [рабочие] сюда направлялись, как они здесь жили, как работали. Причем документы мы получаем от Самары до Владивостока. Отбираем эти документы, потом будет научно-техническая обработка, публикация", - сказал Капустин ТАСС на приеме в генконсульстве КНР.