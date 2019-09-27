В Петербурге открыли первый мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Первую памятную мемориальную доску в честь 14 погибших в июле на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников открыли и освятили в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС председатель региональной общественной организации "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ" Игорь Курдин.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

Трагедия произошла 1 июля в российских водах Баренцева моря. При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников.

"Сегодня в Петербурге установлена и освящена первая памятная доска в память о погибших на глубоководном аппарате подводниках", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что доску изготовила частная компания на безвозмездной основе. На памятной доске указана дата трагического события и имя командира - Героя России капитана I ранга Константина Сомова, а также упомянуты 13 членов экипажа. Памятная доска размещена на Стене памяти в Сестрорецке, где также увековечена память экипажей других подводных лодок, погибших с 1904 года.

На мероприятии, где также состоялось богослужение, присутствовали офицеры Военно-морского флота РФ и родственники погибших. "Сейчас идет работа по подготовке и установке мемориальной доски с именным списком всех 14 погибших подводников в Николо-Богоявленском морском соборе [в Санкт-Петербурге]", - отметил Курдин.