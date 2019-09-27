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Генассамблея ООН - 2019

Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН

Глава МИД РФ отметил, что российская делегация всегда неукоснительно выполняет все правила поведения в ООН
Описание
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире Всемирной организации, а российская делегация всегда неукоснительно выполняет все правила поведения в ООН.

"Я штрафы [за курение в штаб-квартире ООН] никогда не платил, - сообщил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Это все сказки, какие-то легенды рождаются уже. Мы руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генеральная Ассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН. Неукоснительно".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГенассамблея ООН - 2019
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