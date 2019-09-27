Винницкий митрополит УПЦ призвал Зеленского защитить прихожан от неканонической церкви

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить верующих Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) от незаконных действий сторонников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Прошу Вас обратить внимание на противоправные действия представителей ПЦУ, направленные на силовой захват Преображенского храма села Лука-Мелешковская", - приводит текст письма пресс-служба Винницкой епархии.

Митрополит сообщил, что межконфессиональная борьба длится уже более восемь месяцев. Сторонники ПЦУ выдвинули верующим Винницкой епархии ультиматум передать им храм. Согласно тексту письма, в пятницу община ПЦУ приняла решение о силовом захвате храма и планирует его осуществить утром 28 сентября.

В Винницкой епархии выражают надежду на то, что президент Украины сможет защитить законные права верующих епархии.

По данным УПЦ, с 2014 года, когда произошел государственный переворот, на Украине раскольническими религиозными структурами при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов.