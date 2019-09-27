Федерация рестораторов дала рекомендации турецким коллегам по привлечению туристов из РФ

БОДРУМ /Турция/, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров по просьбе турецких коллег поделился в пятницу идеями, как привлечь российских туристов в рестораны и бары за пределами отелей в Турции, в которых действует система all inclusive ("все включено").

"Тот факт, что туристы не владеют языками, также является серьезным барьером, поскольку когда они видят непонятные названия, они не понимают, что за этим стоит. В то время как в all inclusive ты приходишь и берешь то, что ты видишь, - отметил он в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате Бодрума. - В Анталье, например, много официантов, которые говорят по-русски. Вам необходимо или иметь иллюстрации блюд, или иметь поясняющие надписи на русском языке, но также хорошо, чтобы кто-то из персонала владел русским языком".

Представители турецких деловых кругов также попросили Бухарова объяснить популярность системы "все включено" среди туристов из РФ. "XX век для России был, по большому счету, достаточно голодным, - подчеркнул он. - Потом система all inclusive похожа на такую советскую столовую с точки зрения того, что ты приходишь и берешь все то, что тебе нужно. Ресторанов было очень мало в Советском Союзе, и это дало такой эффект".

Между тем накануне мэр города Бодрум в беседе с корреспондентом ТАСС заверил, что местные власти не намерены отказываться от системы all inclusive в отелях.

С 26 по 28 сентября в курортном городе Бодруме на западе Турции при поддержке посольства России проводится фестиваль "Российско-турецкие дни". В ходе него проходят встречи деловых кругов двух стран, обсуждаются пути развития сотрудничества как в экономической сфере, так и в культурно-туристической.