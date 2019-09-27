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В работе Twitter произошел сбой

Чаще всего, по данным Downdetector, с неполадками сталкиваются пользователи в США, Японии и Великобритании

ТАСС, 28 сентября. Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ночь на субботу в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США, Японии и Великобритании. Большое количество жалоб поступает, в частности, из Нью-Йорка, где в настоящее время проходит 74-й сессия Генассамблеи ООН. Согласно данным сервиса, в России сбои не зафиксированы

По данным сервиса, большая часть пользователей не могут зайти на сайт соцсети (53%). 24% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, еще 22% сообщает о сбоях в работе приложения для Android.

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ЯпонияСШАВеликобритания
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