В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь, а также курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов - пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении, - написал он в своем Telegram-канале. - Поэтому запрет на открытый огонь на балконе, установленный постановлением правительства РФ по инициативе коллег из МЧС России, конечно же, очень важен".

В пятницу МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара. Правительство РФ утвердило соответствующие изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

В министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить. К ответственности будут привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара, добавили в МЧС.