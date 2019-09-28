Тигриные истории. Как и где живут спасенные людьми амурские тигры

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Спавший традиционным на Дальнем Востоке День тигра отметят в предстоящие выходные в Приморье, где проживает самая большая популяция этого краснокнижного вида. В преддверии праздника ТАСС пообщался с организациями, которые занимаются охраной полосатого хищника, и вспомнил истории известных тигров, спасенных людьми и вернувшихся в дикую природу.

Семейное счастье Бориса и Светлой

Эта тигриная пара встретилась на просторах Еврейской автономной области (ЕАО), но путь туда у Бориса и Светлой был очень разным. Светлая была одной из первых полосатых кошек, кто благодаря налаженной системе реинтродукции успешно вернулся в дикую природу. Еще малышом ее нашли в феврале 2013 года на границе Приморского и Хабаровского краев, в Пожарском районе, недалеко от сельского поселения Светлогорье. И отвезли в Хабаровский центр реабилитации диких животных "Утес", где оказали ветеринарную помощь.

"Там ей дали имя Светлая в честь населенного пункта. В "Утесе" она прожила до сентября 2013 года, а потом ее перевезли в специализированный центр реабилитации в Алексеевке. С осени 2013 года Светлая стала регулярно охотиться на копытных - кабанов и пятнистых оленей, что позволило специалистам сделать вывод о возможности ее возвращения в дикую природу", - рассказал Арамилев.

В июне 2014 года Светлую выпустили на территории заказника "Журавлиный" в Еврейской автономной области, где она впоследствии нашла себе жениха - Бориса. Он был одним из трех тигрят-сирот, которых в ноябре 2012 года спасли в Приморье от неминуемой голодной смерти. Два года малыши Боря, Кузя и Илона жили вместе в центре реабилитации, после чего их было решено также выпустить в ЕАО. Выпускал их лично президент России Владимир Путин.

В скором времени фотоловушки, установленные в местах выпуска, показали, что Борис и Светлая обитают на одной территории. Надежды на образование пары оправдались, в результате чего на свет появились три тигренка.

"Сейчас Борис, находится там же в ЕАО, в бассейне реки Помпеевка. Недалеко от него зафиксирован его сын, почти уже взрослый тигр, из первого помета от Светлой. Возможно, где-то рядом находится Светлая уже со вторым потомством. Она пока не попадается на фотоловушки, но это может быть признаком повышенной осторожности в период вскармливания потомства", - рассказали ТАСС в центре "Амурский тигр".

Новая жизнь Филиппы

Чуть не погибшая в детстве от собаки тигрица Филиппа уже давно свободно живет на воле после реабилитации. Пропадавшая на некоторое время из поля зрения ученых, она вдруг недавно объявилась и дала надежду на скорое прибавление в тигриной популяции.

История тигрицы Филиппы началась 30 декабря 2015 года. "Истощенного четырехмесячного амурского тигренка обнаружили жители села Филипповка у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье. В поисках пищи лишившаяся матери маленькая тигрица проникла в огород жителя села, но была настолько ослабевшей, что не смогла справиться даже с собакой, которая на нее напала. К счастью, на помощь малышке вовремя пришли люди, которые быстро сообщили о находке специалистам", - вспоминает ее историю глава Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Прибывшие на место специалисты оказали хищнице первую помощь и направили крайне истощенное животное в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Чтобы отметить поступок жителя села Филипповка, сообщившего о животном, было решено предоставить ему право дать имя тигренку.