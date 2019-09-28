Тигриные истории. Как и где живут спасенные людьми амурские тигры

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Спавший традиционным на Дальнем Востоке День тигра отметят в предстоящие выходные в Приморье, где проживает самая большая популяция этого краснокнижного вида. В преддверии праздника ТАСС пообщался с организациями, которые занимаются охраной полосатого хищника, и вспомнил истории известных тигров, спасенных людьми и вернувшихся в дикую природу.
- Амурский тигр Борис нашел "невесту" в Еврейской автономной области
- Тигра Владика выпустили в дикую природу в национальном парке "Бикин" в Приморье
- Спасенную тигрицу Филиппу выпустили в заказнике в Еврейской автономии
- Выпущенный Путиным тигр Боря нашел себе новую "невесту" в Еврейской автономной области
Семейное счастье Бориса и Светлой
Эта тигриная пара встретилась на просторах Еврейской автономной области (ЕАО), но путь туда у Бориса и Светлой был очень разным. Светлая была одной из первых полосатых кошек, кто благодаря налаженной системе реинтродукции успешно вернулся в дикую природу. Еще малышом ее нашли в феврале 2013 года на границе Приморского и Хабаровского краев, в Пожарском районе, недалеко от сельского поселения Светлогорье. И отвезли в Хабаровский центр реабилитации диких животных "Утес", где оказали ветеринарную помощь.
"Там ей дали имя Светлая в честь населенного пункта. В "Утесе" она прожила до сентября 2013 года, а потом ее перевезли в специализированный центр реабилитации в Алексеевке. С осени 2013 года Светлая стала регулярно охотиться на копытных - кабанов и пятнистых оленей, что позволило специалистам сделать вывод о возможности ее возвращения в дикую природу", - рассказал Арамилев.
В июне 2014 года Светлую выпустили на территории заказника "Журавлиный" в Еврейской автономной области, где она впоследствии нашла себе жениха - Бориса. Он был одним из трех тигрят-сирот, которых в ноябре 2012 года спасли в Приморье от неминуемой голодной смерти. Два года малыши Боря, Кузя и Илона жили вместе в центре реабилитации, после чего их было решено также выпустить в ЕАО. Выпускал их лично президент России Владимир Путин.
В скором времени фотоловушки, установленные в местах выпуска, показали, что Борис и Светлая обитают на одной территории. Надежды на образование пары оправдались, в результате чего на свет появились три тигренка.
"Сейчас Борис, находится там же в ЕАО, в бассейне реки Помпеевка. Недалеко от него зафиксирован его сын, почти уже взрослый тигр, из первого помета от Светлой. Возможно, где-то рядом находится Светлая уже со вторым потомством. Она пока не попадается на фотоловушки, но это может быть признаком повышенной осторожности в период вскармливания потомства", - рассказали ТАСС в центре "Амурский тигр".
Новая жизнь Филиппы
Чуть не погибшая в детстве от собаки тигрица Филиппа уже давно свободно живет на воле после реабилитации. Пропадавшая на некоторое время из поля зрения ученых, она вдруг недавно объявилась и дала надежду на скорое прибавление в тигриной популяции.
История тигрицы Филиппы началась 30 декабря 2015 года. "Истощенного четырехмесячного амурского тигренка обнаружили жители села Филипповка у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье. В поисках пищи лишившаяся матери маленькая тигрица проникла в огород жителя села, но была настолько ослабевшей, что не смогла справиться даже с собакой, которая на нее напала. К счастью, на помощь малышке вовремя пришли люди, которые быстро сообщили о находке специалистам", - вспоминает ее историю глава Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Прибывшие на место специалисты оказали хищнице первую помощь и направили крайне истощенное животное в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Чтобы отметить поступок жителя села Филипповка, сообщившего о животном, было решено предоставить ему право дать имя тигренку.
Юная хищница быстро пошла на поправку, и в течение 14 месяцев ее по специальной программе обучали охоте. К моменту выпуска специалисты констатировали прекрасное владение тигрицей необходимыми для жизни на воле умениями. Выпуск состоялся весной 2017 года в ЕАО.
"В конце 2018 года Филиппа заставила поволноваться за себя - в октябре перестал работать надетый на нее ошейник с GPS-модулем, и специалисты несколько месяцев пребывали в неведении о судьбе хищницы. Но в феврале 2019 года тигрица снова дала о себе знать: кадры с установленных на ее участке фотоловушек подтвердили, что она жива. Мы предполагаем, что Филиппа недавно стала мамой и сейчас воспитывает тигрят", - рассказали в пресс-службе центра.
Путешественник Владик
Полосатый пешеход Владик, которого не пугают ни звуки автомобилей, ни дальние расстояния, снова пустился в бега. После своего звездного часа во Владивостоке и выпуска на свободу, он снова преодолевает стони километров с севера на юг Приморья в поисках приключений.
Тигр по кличке Владик стал знаменитым осенью 2016 года. В октябре в дежурную часть полиции Владивостока поступило сообщение о том, что в спальном районе на окраине города замечен тигр. Как выяснилось позже, он преодолел сотни километров и несколько крупных автодорог, прежде чем добрался до краевого центра. Поиски тигра велись два дня с участием полиции, Росгвардии и Охотнадзора, да и инициативные горожане не остались в стороне, пытаясь найти и снять на телефон полосатого бродягу. 20 октября хищника обнаружили в лесном массиве бухты Лазурная в 20 км от Владивостока.
Молодого и здорового самца обездвижили и доставили в реабилитационный центр, где он провел более полугода. После успешной реабилитации Владика выпустили в национальном парке "Бикин" на севере Приморья, заселенном многочисленными копытными животными. Но склонность к далеким путешествиям, судя по всему, он так и не оставил.
"После выпуска тигр сделал впечатляющий по своей протяженности марш-бросок через все Приморье на юго-запад края. Где, к удивлению специалистов, сделав почетный круг по бассейну реки Кедровки и развернувшись на 180 градусов, пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня (горных хребет на северо-западе края). Новый год Владик встретил в Спасском районе, а вот куда отправился дальше - остается загадкой: надетый на тигра ошейник по неизвестной причине вышел из строя", - рассказал ТАСС Арамилев.
При этом выезжавшие на последние переданные GPS-модулем координаты специалисты установили по следам, что тигр продолжил свое путешествие в направлении центрального Сихотэ-Алиня.
День тигра - 2019
В Приморском и Хабаровском краях сегодня работает система предотвращения конфликтов крупных хищников и человека. Если появляется сообщение о тигре, который вышел к людям, обнаружен раненым или больным, на место отправляется группа специалистов центра "Амурский тигр" совместно с Охотнадзором. Они оценивают опасность животного, его состояние и либо отпугивают от людей, либо помещают в специальный реабилитационный центр, где животное сначала лечат от травм или заболеваний, а после готовят к возвращению в дикую природу.
Уже в субботу во Владивостоке в рамках Дня тигра пройдет открытый турнир по баскетболу, состоятся различные мастер-классы, выступят детские творческие коллективы. Одним из главных мероприятий станет передача от Центра "Амурский тигр" службе Охотнадзора Приморского края 10 внедорожников для инспекторов краевых заказников и двух пикапов для оперативных групп. В воскресенье в полдень начнется главное праздничное шествие "тигриных" колонн по центру города, а вечером пройдет концерт групп "СерьГа" и "Uma2Rman".