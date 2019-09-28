СМИ: в Монреале прошла экологическая акция

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Не менее 500 тысяч человек вышли в пятницу на митинг в Монреале с требованием активизировать борьбу с изменением климата. Об этом сообщил телеканал CBC.

Акция стала самой масштабной в истории франкоязычной провинции Квебек. Число участников значительно превысило ожидания мэра Монреаля Валери Плант, которая ранее выступила с предположением, что на митинг выйдут до 300 тыс. человек.

Основными его участниками стали школьники и студенты, которые в пятницу с разрешения преподавателей пропустили занятия. В руках они держали плакаты с лозунгами "У нас нет запасной планеты", "Мы не сможем играть в хоккей, если у нас не останется льда", "Вы делаете недостаточно", "Наше терпение заканчивается".

Главным гостем мероприятия стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. "Кто-то скажет, что мы зря прогуливаем уроки, но я скажу, что мы меняем мир. Когда мы вырастем, мы сможем сказать нашим детям, что сделали все возможное [в борьбе с изменением климата]", - обратилась она к собравшимся.

В акции также поучаствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который перед ее началом встретился с Тунберг и обсудил с ней проблемы изменения климата. "Мое послание всем политикам одинаковое: прислушайтесь к науке и действуйте наилучшим способом [в интересах борьбы с изменением климата]", - сказала активистка журналистам после встречи с главой канадского правительства. Она добавила, что лидер Канады, по ее мнению, прикладывает недостаточно усилий для защиты экологии планеты. Трюдо в свою очередь отметил, что внимательно выслушал замечания Тунберг, которую он считает "голосом целого поколения молодых людей", но не стал раскрывать подробностей их разговора.

Аналогичные, но менее масштабные акции в пятницу прошли и в других городах Канады, включая Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Галифакс (провинция Новая Шотландия), Оттава, Торонто (оба - в провинции Онтарио), Эдмонтон (провинция Альберта).